João Azevêdo prestigia inauguração de Centro de Distribuição do grupo Capri

Ogovernador João Azevêdo prestigiou, nesta sexta-feira (23), no município de Conde, a inauguração do Centro de Distribuição do grupo Capri Logística, que atua no ramo de importação e distribuição de peças e acessórios para motos, bikes e autos. A empresa, contemplada com incentivos locacional e fiscal concedidos pelo Governo da Paraíba, começa a operar com sede própria com instalações modernas em 14.200 m² e novos processos automatizados, após funcionar em galpão alugado durante dois anos.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a eficiência da gestão fiscal do estado tem proporcionado um ambiente favorável para a atração de novos negócios na Paraíba. “O nosso estado vive um momento importante da sua economia. A Paraíba tem números importantes, tivemos 10% de crescimento no PIB, geramos 842 mil empregos entre 2019 e 2023, somos rating A pela Secretaria do Tesouro Nacional e temos investido na mobilidade urbana da Região Metropolitana de João Pessoa, com as obras do Arco Metropolitano, no valor de R$ 182 milhões, e com a Ponte do Futuro, uma obra de mais de R$ 600 milhões, que vão facilitar a vida das empresas que aqui se instalam e geram emprego e renda”, frisou.

O presidente da Isapa e Motociclo, Isacco Douek, agradeceu ao Governo da Paraíba por viabilizar a implantação do empreendimento no estado. “A gestão do estado teve um papel muito importante para a escolha da Paraíba como Centro de Distribuição da empresa no Nordeste e agora estamos mais próximos dos nossos clientes, com condições de atender de maneira mais eficiente. Nós viemos para ficar, construímos um galpão com capacidade de crescimento e vamos estreitar ainda mais o nosso relacionamento com o estado, trazendo mais desenvolvimento e bons negócios”, sustentou.

O diretor-superintendente da Motociclo, Idalberto Moro, também enalteceu a atuação do governo para garantir a instalação da empresa na Paraíba.

“Agradecemos por toda motivação para a nossa vinda à Paraíba, embora tenhamos considerado nos instalar em outros estados. Vislumbramos aqui um ambiente favorável de negócios porque temos agentes públicos focados na geração de emprego e renda. Acertamos na escolha da Paraíba e queremos que ela seja nossa casa no Nordeste por longos anos”, declarou.

A prefeita de Conde, Karla Pimentel, celebrou a vinda de mais uma empresa para o município. “Eu estou sendo testemunha de uma ação importante do Governo do Estado, que traz dignidade ao nosso povo, com a chegada de um novo empreendimento. Sou grata aos empresários por terem acreditado no município e na Paraíba e por ter um governador municipalista”, comentou.

O grupo Capri Logística tem em seu portfólio as empresas Motociclo, especializada na comercialização de motopeças, e a Isapa, especializada na comercialização de autopeças e peças para bicicletas, que têm Centros de Distribuição nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Paraíba.

A partir da Paraíba, cujos investimentos somam R$ 40 milhões, são atendidos os nove estados da região Nordeste.

Atualmente, a empresa emprega na Paraíba 102 colaboradores diretos, além dos indiretos dos fornecedores (transportadoras, empresas de alimentação, embalagens, materiais de consumo em geral). O faturamento anual gira em torno de R$ 300 milhões. A empresa foi contemplada pelo Governo da Paraíba, por meio da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), com concessão de área a preço subsidiado, e pela Secretaria da Fazenda, com o benefício para o segmento de empresas atacadistas, com o decreto que reduz de 20% para 4% a alíquota nas operações internas e de 12% para 1% nas operações fora do estado.

Os auxiliares da gestão estadual Nonato Bandeira (Comunicação Institucional), Bruno Frade (executivo da Fazenda) e Rômulo Polari (presidente da Cinep) prestigiaram a inauguração do Centro de Distribuição.