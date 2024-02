Distrito campinense recebe Dia D de combate à dengue nesta sexta

O distrito de Catolé de Zé Ferreira, em Campina Grande, recebe o Dia D de combate à dengue nesta sexta-feira (23). A ação, que acontece das 8h às 12h, marca a intensificação das medidas de controle do mosquito Aedes aegypti na região.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, o gerente de Vigilância em Saúde, Miguel Dantas, destacou a importância da mobilização da população para eliminar os criadouros do mosquito.

– É um dia de mobilização para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. É uma abertura simbólica do nosso trabalho, pois já estamos realizando essas atividades no objetivo de combater a dengue no nosso município – frisou.