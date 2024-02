Arcebispo da Paraíba dá posse ao seu bispo auxiliar

Na noite desta quinta-feira, a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, tornou-se o cenário de uma apresentação memorável, marcada por emoção e celebração, na qual Dom Alcivan Tadeus foi oficialmente apresentado como o terceiro bispo auxiliar da arquidiocese da Paraíba.

Sob a presidência de Dom Manoel Delson, arcebispo metropolitano, a celebração começou com uma recepção no Centro Cultural São Francisco, onde seminaristas, diáconos, padres, bispos, amigos e familiares saudaram Dom Alcivan com alegria e felicidade.

O ambiente festivo continuou com a procissão até a Basílica, onde, às 19h, teve início a Missa Solene de apresentação.

A Catedral estava repleta em todos os seus espaços.

A celebração começou com o vigário-geral, padre Luiz Júnior, lendo a Bula Papal que nomeou Dom Alcivan como bispo auxiliar, enquanto o chanceler padre Luiz José anunciava a provisão que o tornava vigário-geral da arquidiocese, agora ao lado de outro vigário-geral.

Durante a homilia, Dom Delson compartilhou os detalhes do processo que levou à nomeação de Dom Alcivan, desde o pedido feito ao Núncio Apostólico até a rápida confirmação do Papa Francisco.

“Fiz um pedido ao Núncio Apostólico na última assembleia dos Bispos, em abril do ano passado. Ele apoiou este pedido de um bispo auxiliar. Dois dias depois, o Papa Francisco já havia confirmado. E então iniciou-se o processo de escolha dos candidatos, que recaiu sobre Dom Alcivan. Somos muito gratos a Deus que nos deu esse grande presente, e somos gratos a Dom Alcivan que aceitou”, discorreu o arcebispo.

Após a comunhão, Dom Antônio Carlos, bispo de Caicó, recordou a escolha da data desse momento especial para o início do ministério de Dom Alcivan, no dia da festa da cátedra de São Pedro.

Dom Antônio fez questão de dizer a Dom Alcivan para ele estar sempre disponível para a missão, que não é dele, é de Deus, mas ele é chamado a dar continuidade.

Por fim, um emocionante discurso do próprio bispo auxiliar, que se apresentou como um bom pastor, pronto para o serviço e destacando que sua missão é servir.

Dom Alcivan agradeceu a Dom Delson pelo acolhimento fraterno desde o momento da sua nomeação, agradeceu ao clero e a todo o povo da Arquidiocese da Paraíba