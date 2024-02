Prefeitura de Campina Grande apresenta projetos de mobilidade em Brasília

A Prefeitura de Campina Grande está apresentando, em Brasília, diversos projetos de mobilidade urbana para captação de recursos junto ao Governo Federal.

A comitiva é liderada pelo prefeito Bruno Cunha Lima e conta com a participação do superintendente da STTP, Vitor Ribeiro; e dos secretários de Saúde, Carlos Dunga Jr.; de Obras, Joab Machado; e de Ações Governamentais, Dorgival Vilar; além de diversos vereadores.

Nesta quarta, 21, o grupo foi recebido pela secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. No mesmo dia, a comitiva dialogou com o ministro das Cidades, Jader Filho, sobre possíveis parcerias e captação de recursos dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para os projetos de mobilidade de Campina Grande.

Além disso, a comitiva visitou a INFRA S.A, uma empresa estatal que desenvolve estudos técnicos e de viabilidade de projetos de grande porte.

O senador Veneziano Vital do Rego está acompanhando o grupo nas visitas, enquanto o senador Efraim Filho recebeu o prefeito e os secretários para discutir as propostas.

Os projetos apresentados foram desenvolvidos pelos técnicos da STTP, a partir de estudos aprofundados, possibilitados através de dados coletados por meio de tecnologias que permitem a aferição precisa das condições de trânsito e transportes na cidade.

“Temos diversos projetos de trânsito e transportes, além de investimentos diretos em tecnologias digitais, que, ao serem desenvolvidos, vão melhorar significativamente a vida da população de Campina Grande no que diz respeito à mobilidade urbana”, explicou o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.