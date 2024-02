Estrutura metálica desaba em Campina Grande

Na manhã desta quinta-feira (22), uma estrutura metálica desabou em uma obra localizada na avenida Canal, no bairro do Catolé, em Campina Grande.

Um operário ficou ferido no acidente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar o resgate da vítima, que foi encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes.

De acordo com informações, o desabamento ocorreu enquanto os operários trabalhavam na montagem da estrutura. O local funcionava como um antigo restaurante. Militares do Corpo de Bombeiros também foram mobilizados para o local a fim de avaliar o risco de desabamento do restante da estrutura.

A área foi interditada e aguarda um laudo de vistoria por parte dos técnicos do Corpo de Bombeiros para determinar a segurança do local.

*com informações da TV Cabo Branco