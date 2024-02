No próximo sábado (24), os profissionais que atuam na assistência da rede municipal de saúde estarão mobilizados para garantir a prevenção e a proteção em diversos serviços com a realização de vacinação e atualização da caderneta de crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a prestação de serviço até as 21h.

O principal objetivo da ação é o fortalecimento e melhoria da cobertura vacinal com as doses de rotina. Sobretudo, o chamamento também é direcionando para a campanha que protege contra dengue para pessoas entre 10 a 14 anos.

Serão cinco unidades de saúde de cada Distrito Sanitário, totalizando 20 USF, o Centro de Imunização e os três pontos extras que estarão mobilizados para garantir a assistência preventiva na Capital.

“Estaremos aguardando as pessoas para a atualização da caderneta com as doses necessárias, de acordo com cada faixa etária, portanto pedimos que as pessoas não deixem de levar o cartão de vacina para que seja avaliado e colocado em dia esse cuidado. Temos o compromisso de cuidar, sobretudo a população precisa aderir e participar desse cuidado coletivo”, destacou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde.

Além das vacinas das campanhas ativas, que protegem contra a Dengue e Covid-19, a rede municipal de saúde oferta os seguintes imunizantes: Hepatite B, Hepatite A, Pentavalente, DTP, VIP, VOP, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Rotavírus, Tríplice viral, Febre Amarela e Varicela para as crianças. Já para os adolescentes, dT, Hepatite B, Tríplice Viral, HPV e Meningocócica conjugada ACWY; e para os adultos, dT, Hepatite B e Tríplice viral e a Pneumocócica 23 para idosos acamados, restritos ao leito.

Combate à dengue

Juntamente com a ação da vacinação, a Prefeitura de João Pessoa irá realizar neste sábado o ‘Dia D de combate à dengue’, em diversos bairros da capital. Os agentes de endemias farão busca ativa para monitorar espaços públicos e privados, com orientação da população, identificação e eliminação de possíveis criadouros e impedir o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti.

Participarão dessa ação de monitoramento e combate aos focos de dengue as seguintes unidades de saúde da família: Verde e Vida, Colinas do Sul, Mangabeira Integrada, Ilha do Bispo e Penha.

“A grande mobilização e assistência preventiva em paralelo com as ações de vacinação tem a intensão de conscientizar toda a população para os cuidados dos espaços, quando vamos de casa em casa, principalmente nos bairros que apresentaram maior identificação de focos, quando foi realizado no último Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti”, destacou Renata Albuquerque, diretora de Vigilância em Saúde de João Pessoa.

“Precisamos muito da adesão da população nessa ação preventiva. Sabendo que é certo de quando há o envolvimento do coletivo, o êxito e o sucesso são garantidos”, completou.

Contra a dengue

A vacina que protege contra a dengue é destinada a crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. O imunizante tetravalente é produzido a partir do vírus vivo atenuado, desenvolvido de forma segura e eficaz para promover a proteção contra os quatro sorotipos virais da dengue (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4).

O esquema vacinal recomendado corresponde a administração de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada).

Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Documentação

Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra a dengue e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado – ‘Dia D’ (24):

Abertura Oficial:

– Unidade de Saúde da Família Ilha do Bispo I e II

Horário: 8h

– Unidades de Saúde da Família (USF)

Horário: 8h às 12h.

Distrito Sanitário I:

– USF Integrada Cruz das Armas I

– USF Integrada Nova Conquista

– USF Integrada Vieira Diniz

– USF Integrada Saúde e Vida

– USF Integrada Verde Vida

Distrito Sanitário II:

– USF Integrada Unindo Vidas

– USF Integrada Colinas do Sul

– USF Rangel VII

– USF Geisel III – Saúde em ação

– USF Integrada Integrando Vidas

Distrito Sanitário III:

– USF Integrada José Américo

– USF Integrada Mangabeira

– USF Integrada Cidade Verde

– USF Integrada Rosa de Fátima

– USF Integrada Ipiranga

Distrito Sanitário IV:

– USF Alto do céu Integrada

– USF Viver Bem Integrada

– USF Matinha 1

– USF Roger Integrada

– USF Ilha do Bispo Integrada

Distrito Sanitário V:

– USF Penha

– USF Bancários Integrada

– USF Bessa Integrada

– USF Torre Integrada

– USF São José Integrada

– Centro Municipal de Imunização (CMI)

Horário: 8h às 12h.

– Home Center Ferreira Costa (BR-230)

Horário: 12h às 21h

– Shopping Sul (Rua Bancário Sérgio Guerra, 900 – Bancários)

Horário: 12h às 21h

– Shopping Tambiá (Rua Deputado Odon Bezerra, 184)

Horário: 12h às 20h