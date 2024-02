Campina Grande vai ganhar UBS e Praça no Bairro das Cidades

Na tarde desta quarta-feira, 21, foi finalizado o processo licitatório para contratação de empresa para a construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro das Cidades. Cinco empresas se credenciaram no edital e, após a assinatura do contrato e da ordem de serviço, o prazo para execução da obra é de oito meses. A UBS será construída na rua Luiz Vieira da Silva.

O investimento previsto é de R$ 1.531.317,59 e a unidade será construída no padrão do programa Saúde de Verdade. A UBS vai abrigar duas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), englobando os serviços das UBS Cidades I e II, que hoje funcionam em imóveis alugados. A previsão é atender até 8 mil pessoas.

“Nós estamos fazendo no Bairro das Cidades aquilo que se espera do Poder Público, que é agir pontualmente quando há a necessidade da população e, posteriormente, trabalhar com planejamento para solução definitiva das demandas dos moradores. Quando assumimos, as duas unidades do Bairro das Cidades estavam deterioradas. Alugamos dois novos imóveis, reformamos e alocamos os serviços. Agora, vamos construir uma unidade própria para o bairro”, explicou o diretor de Atenção Básica, César Moreira.

Futuramente, a ideia é implantar mais equipes na unidade, dentro do projeto Campina Atende Mais, vinculado ao programa APS do Futuro, que vai expandir o número de equipes de ESF em Campina Grande de 121 para 203.

Posteriormente, o projeto da Secretaria de Planejamento também prevê a construção de uma praça com academia de saúde, quadra poliesportiva, playground, quiosque e outros equipamentos no mesmo terreno. O investimento total será de R$ 3 milhões.

Na região, também foi construído o Centro de Especialidades Odontológicas da Catingueira, que atende as demandas de saúde bucal dos moradores do Bairro das Cidades. Futuramente, também haverá a construção de uma unidade no Sítio Estreito.

Reformas – As unidades que já estão em fase de finalização das obras são UBS UBS Tambor I (98%), UBS Quarenta (98%), Raiff Ramalho (97%), Policlínica da Bela Vista (98%), Unidade Mista da Galante (80%), UBS Araxá (80%), UBS Nely Maia (80%), UBS Tota Agra (60%), UBS Horacina de Almeida (75%) e UBS Antônio Mesquita (75%). As UBS Mutirão e UBS Romualdo Figueiredo estão no início das obras. Outras 28 unidades entrarão em reforma em breve.

Alta complexidade – Na rede hospitalar o programa também segue promovendo reformas estruturais. No ano passado, foi concluída a reforma da Ala das Flores, que é o maior setor da maternidade do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), com 54 leitos. No Hospital Municipal Pedro I, o centro cirúrgico e a recepção estão passando por uma grande reestruturação.

Equipamentos – Entre os equipamentos adquiridos para as unidades reformadas e todas as outras estão: 50 balanças neonatais e 10 balanças digitais, 200 equipamentos de monitoramento de frequência cardíaca na gestação (doppler fetal), 110 negatoscópios, 70 mesas ginecológicas e 150 focos ginecológicos, 1 equipamento de ultrassom, 5 eletrocardiógrafos, 75 mesas clínicas com escadinhas, 30 novas poltronas acolchoadas e reclináveis para pacientes e acompanhantes, 93 aparelhos televisores, 600 computadores, 60 aparelhos de ar-condicionado, 80 bebedouros, 50 ventiladores, 250 estantes, 50 cadeiras longarinas, 50 seladoras, 30 câmaras frias e 10 fogões industriais.

Unidades já requalificadas – Desde 2021, o programa Saúde de Verdade vem requalificando as unidades da Atenção Básica. Foram reformadas as UBS Antônio Aurélio Ventura (Cinza), UBS Cidades I e UBS Cidades II, UBS Novo Horizonte, UBS Nações, UBS Antônio Arruda (José Pinheiro), UBS Raimundo Carneiro (Malvinas), UBS Jocel Fechine (Cuités), UBS Campos Sales (José Pinheiro), UBS Estação Velha, UBS Catolé de Zé Ferreira, UBS Jardim Tavares, UBS Nossa Senhora Aparecida (Catolé), UBS Ricardo Amorim Guedes (Malvinas), Ressurreição, Policlínica da Palmeira, UBS Ramadinha I, UBS São José, UBS Velame, UBS Wilson Furtado (Itararé) e UBS São Januário. Também foram implantadas as unidades José Bezerra Pimentel (Sandra Cavalcante), UBS Argemiro de Figueiredo (Rosa Cruz), UBS Grande Campina, UBS Portal Sudoeste e UBS Bela Vista. Foi entregue ainda a construção da UBS Hachid Ilo Beserra (Glória) e a completa reformulação da Policlínica da Palmeira.