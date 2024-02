Saiba o que foi destaque nesta terça-feira no Paraibaonline

Acompanhe abaixo as notícias mais lidas nesta quarta-feira no Paraibaonline.

Mega-Sena: tem quase R$ 100 milhões à procura de um sortudo; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/20/mega-sena-tem-quase-r-100-milhoes-a-procura-de-um-sortudo-saiba-detalhes/

Política ´na veia´: veja os destaques das últimas horas no Paraibaonline

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/21/politica-na-veia-veja-os-destaques-das-ultimas-horas-no-paraibaonline/

Prefeitura lança campanha de combate ao Aedes aegypti

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/20/prefeitura-lanca-campanha-de-combate-ao-aedes-aegypti/

Pastor é preso suspeito de vender celulares roubados em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/20/pastor-e-preso-suspeito-de-vender-celulares-roubados-em-joao-pessoa/

Promotor de vendas é morto por engano

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/20/promotor-de-vendas-e-morto-por-engano/

Carreta ´trava´ em bairro de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/20/carreta-trava-em-bairro-de-joao-pessoa/

Paraíba aprova mudança de gestão em hospitais para ampliar os serviços de oncologia

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/20/paraiba-aprova-mudanca-de-gestao-em-hospitais-para-ampliar-os-servicos-de-oncologia/

Programa Nota Cidadã realiza sorteio e divulga os ganhadores do mês de fevereiro

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/20/programa-nota-cidada-realiza-sorteio-e-divulga-os-ganhadores-do-mes-de-fevereiro/

Azevêdo anuncia editais e investimentos de mais R$ 50 milhões em ações de fomento à cultura

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/20/azevedo-anuncia-editais-e-investimentos-de-mais-r-50-milhoes-em-acoes-de-fomento-a-cultura/

Senado aprova o fim da “saidinha” para presos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/20/senado-aprova-o-fim-da-saidinha-para-presos/

Está pensando em brincar no Sítio São João? Veja a programação junina de 2024

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/20/esta-pensando-em-brincar-no-sitio-sao-joao-veja-a-programacao-junina-de-2024/

Grupo Globo reduz setor de esporte em São Paulo e faz demissões

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/02/20/grupo-globo-reduz-setor-de-esporte-em-sao-paulo-e-faz-demissoes/

Você tem programa de milhas? Vai ter mudanças em breve

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/20/voce-tem-programa-de-milhas-vai-ter-mudancas-em-breve/

Novo concurso da Codevasf oferta mais de 60 vagas de nível superior

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/02/20/novo-concurso-da-codevasf-oferta-mais-de-60-vagas-de-nivel-superior/

Prefeito da Paraíba vai pagar multa por gastos indevidos

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/02/20/prefeito-da-paraiba-vai-pagar-multa-por-gastos-indevidos/

São João de Campina Grande: Parque do Povo será aberto ao público mais cedo

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/20/sao-joao-de-campina-grande-parque-do-povo-sera-aberto-ao-publico-mais-cedo/

Senai Campina Grande oferece mais de 270 vagas gratuitas em diversos cursos

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/02/20/senai-campina-grande-oferece-mais-de-270-vagas-gratuitas-em-diversos-cursos/

Cantora Gretchen se submete a intervenção cirúrgica

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/02/20/cantora-gretchen-se-submete-a-intervencao-cirurgica/

Destinos mais acolhedores: cidades da Paraíba conquistam premiação

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/20/destinos-mais-acolhedores-cidades-da-paraiba-conquistam-premiacao/

Secretário municipal é preso suspeito de tentativa de estupro na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/20/secretario-municipal-e-preso-suspeito-de-tentativa-de-estupro-na-paraiba/

Prefeitura de Campina Grande convoca mais 80 Educadores Sociais

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/20/prefeitura-de-campina-grande-convoca-mais-80-educadores-sociais/

Cavernas, cobras e chuvas dificultam procura pelos fugitivos de Mossoró

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/20/cavernas-cobras-e-chuvas-dificultam-procura-pelos-fugitivos-de-mossoro/

‘Letramento Digital’: a importância das atualizações de aplicativos

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2024/02/20/letramento-digital-a-importancia-das-atualizacoes-de-aplicativos/

‘Operação Antifake’: mandados judiciais são cumpridos no Sertão da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/20/operacao-antifake-mandados-judiciais-sao-cumpridos-no-sertao-da-paraiba/

Direito do Consumidor: advogada esclarece regras sobre reajustes de planos de saúde

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/02/20/direito-do-consumidor-advogada-esclarece-regras-sobre-reajustes-de-planos-de-saude/

Alerta da Fiocruz: taxa de suicídio no Brasil cresce e é maior entre jovens

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/02/20/alerta-da-fiocruz-taxa-de-suicidio-no-brasil-cresce-e-e-maior-entre-jovens/

Flamengo goleia Boavista e se classifica para semifinal do Carioca

https://paraibaonline.com.br/esportes/flamengo-goleia-boavista-e-se-classifica-para-semifinal-do-carioca/

