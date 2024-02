Juiz alerta sobre consequências ao condutor por dirigir embriagado

Nesta quarta-feira (21), o Juiz Horácio Ferreira de Melo, colunista do programa Jornal da Manhã, na Rádio Caturité FM, trouxe à tona questões importantes relacionadas à condução de veículos sob efeito de álcool em sua coluna semanal “Fora dos Autos”.

O magistrado enfatizou que dirigir embriagado é considerada uma infração de trânsito gravíssima, além de poder ser enquadrado como crime, acarretando consequências jurídicas significativas. Ele destacou as mudanças ocorridas com a implementação da ‘Lei Seca’.

– Antes da ‘Lei Seca’, era necessário que o condutor estivesse demonstrando embriaguez de forma evidente. No entanto, com a legislação atual, basta estar com o limite alcoólico acima dos índices permitidos para ser enquadrado – alertou o juiz.

As implicações legais para aqueles que forem flagrados dirigindo sob influência de álcool incluem multas, suspensão da carteira de motorista e, em casos mais graves, prisão.

O juiz ressaltou ainda a importância da conscientização dos condutores sobre os riscos e consequências do ato de dirigir embriagado.

– É fundamental que os motoristas compreendam a gravidade dessa prática, não apenas em termos legais, mas também em relação à segurança própria e de terceiros – pontuou.

Ouça aqui a explanação completa do juiz.