João Azevêdo solicita a ministro novos investimentos para o Porto de Cabedelo

O governador João Azevêdo se reuniu, nesta quarta-feira (21), com o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, ocasião em que discutiu a ampliação da capacidade do Porto de Cabedelo e a possibilidade de exportação de automóveis pela Paraíba.

“O Porto de Cabedelo vive um novo momento. E queremos fazer ainda mais com a ampliação do terminal. Por isso, tratamos com o ministro sobre a possibilidade de exportação de veículos pela Paraíba, uma ação que vai abrir as portas do estado para ainda mais desenvolvimento”, sustentou o chefe do Executivo estadual.

A reunião contou com a presença dos secretários de estado Wilson Santiago (Representação Institucional), Deusdete Queiroga (Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Adauto Fernandes (executivo da Representação Institucional), Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador) e Fábio Andrade (procurador-geral do estado).