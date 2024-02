Governador autoriza obra de mais uma rodovia do Brejo paraibano

O governador João Azevêdo autorizou, nesta terça-feira (20), a ordem de serviço para a restauração da rodovia PB-085, que liga Pirpirituba, Duas Estradas, Lagoa de Dentro e Pedro Régis até o entroncamento da PB-071, cujos investimentos somam R$ 12,7 milhões de recursos do estado e compreendem uma extensão de 34 Km.

As obras têm o objetivo de modernizar a infraestrutura rodoviária estadual; facilitar o escoamento da produção econômica local; reduzir o custo dos transportes; assegurar conforto e segurança aos usuários da rodovia; e melhorar a qualidade de vida da população local.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a capacidade de investimentos do estado para a viabilização de obras importantes. “O governo tem feito um grande esforço para colocar a Paraíba como um dos estados como a melhor malha viária do Brasil. Nós não apenas ligamos cidades, mas também distritos em um grande programa de rodovias que totaliza investimentos superiores a R$ 3 bilhões, sendo 99% de recursos próprios do estado, resultado do nosso equilíbrio fiscal”, frisou.

O superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Carlos Pereira, destacou o volume de investimentos na região. “Essa é mais uma estrada que vai beneficiar a população do Brejo. São várias estradas já prontas para inauguração e outras em andamento, totalizando R$ 200 milhões em recursos do tesouro estadual investidos em infraestrutura rodoviária no Brejo. A estrada autorizada hoje já terá suas obras iniciadas imediatamente e a previsão é de que ela seja concluída em janeiro do próximo ano”, explicou.

A assinatura da ordem de serviço foi prestigiada pelos prefeitos dos municípios contemplados com a obra e por deputados estaduais, que agradeceram ao governador João Azevêdo por mais um investimento na região.

A prefeita de Pedro Regis, Michele Ribeiro, destacou a relevância da obra para o desenvolvimento do município. “Eu parabenizo o governador pela iniciativa e cuidado com a população. Essa não é uma obra importante apenas para a infraestrutura, mas para a economia, para o atendimento médico e comercialização de produtos dos trabalhadores rurais”, comentou.

O mesmo sentimento foi compartilhado pela prefeita de Duas Estradas, Joyce Renalli. “Essa é uma obra solicitada no Orçamento Democrático, demonstrando que o governo atende os pleitos da população e o meu sentimento é de agradecimento”, falou.

O deputado estadual Wilson Filho também parabenizou o Governo do Estado por mais uma ação do governo no Brejo. “A região tem recebido obras em vários segmentos e essa estrada leva desenvolvimento para as cidades que têm sido contempladas com um grande volume de obras e ações”, falou.

“A gente sabe a atuação do governador e a presença do governo na vida das pessoas e a população reconhece tudo que está sendo feito”, sustentou a deputada estadual Danielle do Vale.

Também prestigiaram a assinatura da ordem de serviço os deputados estaduais Tanilson Soares, Tião Gomes e Hervázio Bezerra; o prefeito Antônio de Eloi (Sertãozinho); e os secretários de estado Deusdete Queiroga (Infraestrutura e dos Recursos Hídricos) e Nonato Bandeira (Comunicação Institucional).