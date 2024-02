Detran-PB vai leiloar mais de 700 veículos no próximo mês

O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) realiza, no dia 4 de março, a partir das 8h, um novo leilão eletrônico, com mais de 700 veículos apreendidos e não resgatados dos pátios do órgão.

O evento, exclusivamente na modalidade on-line, disponibilizará os lotes, entre carros e motos classificados como conservados, sucatas aproveitáveis, sucatas inservíveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível. Todos os veículos foram removidos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com o Edital nº 6 de 2024, o evento será realizado por leiloeiro oficial, por meio do site www.marcotulioleiloes.com.br, onde já se encontram as imagens dos veículos para visitação virtual e oferta de lances.

A transmissão dos dados dos veículos leiloados ocorrerá de forma eletrônica, sem uso de papel. O pagamento das despesas previstas em lei também será automático, proporcionando mais segurança e transparência a todo o processo.

Para participar do leilão de forma on-line basta acessar o site indicado, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros. Ainda de acordo com o edital, o valor mínimo de venda do bem deve ser igual ou maior que o valor da avaliação.

Tanto pessoa física quanto jurídica podem participar do leilão, desde que preencham os requisitos contidos no edital, disponível no site www.detran.pb.gov.br . Para visualizar, basta entrar no ícone ‘LEILÃO’, depois clicar em ‘Leilões 2024’ e, em seguida, escolher qual deseja consultar, de acordo com os números dos editais.

Visitação presencial

Segundo o presidente da Comissão de Leilão do Detran-PB, Rafael Miranda, também será possível a visitação para inspeção visual dos veículos. De acordo com o edital, essa visita presencial deve ser feita entre os dias 26 de fevereiro (próxima segunda-feira) e 1º de março, das 8h às 11h e das 14h às 16h, na sede do órgão em Mangabeira, no endereço Rua Emília Batista Celani, S/N, Mangabeira VII, João Pessoa.