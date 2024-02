O Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Paraíba (DPE-PB) em Campina Grande abriu inscrições para estudantes de graduação em Direito que desejam participar do processo seletivo de estágio. A seleção disponibiliza duas vagas imediatas, além de cadastro reserva.

Podem se inscrever estudantes matriculados a partir do 5º período, no caso de alunos da UEPB, e a partir do 7º período para as demais faculdades conveniadas com a Defensoria.

Os interessados devem enviar nome completo, telefone, e-mail e instituição de ensino na qual realizam o curso através do Whatsapp, para os números (83) 98177-5591 e (83) 98712-4544 ou comparecer pessoalmente no Núcleo da Defensoria Pública em CG, localizada na Av. Barão do Rio Branco, 188, Centro, Campina Grande.

A segunda etapa da seleção contará com provas objetivas e discursivas que acontecerão no dia 11 de março, no Auditório do CCJ da UEPB, localizado na Rua Cel. Salvino de Figueiredo, 157, Centro, Campina Grande. Em data a ser definida, também serão realizadas entrevistas individuais.

Os candidatos aprovados poderão ser chamados para atuar em qualquer unidade da Defensoria Pública de Campina Grande/PB (Núcleo de Atendimento Inicial, Casa da Cidadania ou fórum local), de acordo com a oportunidade e conveniência administrativa.

O estágio é remunerado com bolsa mensal no valor de R$550. A carga horária é de 20 horas semanais. O estágio tem duração de 1 ano, prorrogável por igual período.