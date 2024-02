Dando continuidade aos serviços de implantação e revitalização da sinalização vertical e horizontal, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) tem feito um trabalho em diversos bairros da cidade. O objetivo é garantir a adequada utilização da via, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança viária de pedestres e veículos.

Ao longo do mês de fevereiro foram feitas revitalizações e implantações da pintura das faixas de pedestres, vagas especiais, ciclovias, legendas e pictogramas, linha de eixo, lombadas físicas e instalação de tachões. Também implantadas e/ou manutenção de placas e suporte de sinalização.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana, Expedito Leite Filho, os serviços são realizados com equipes nos três turnos e com o auxílio de um caminhão com equipamento especifico para pintura.

“Esse trabalho é feito diariamente por nossas equipes da Divisão do Sistema Viário (DSV), com a finalidade de melhorar a sinalização próximo aos polos geradores de tráfego como escolas, hospitais, estabelecimentos comércios e nas ruas recentemente beneficiadas com recapeamento asfáltico, deixando assim as vias seguras e padronizadas”, explicou.

Foram atendidos os bairros do Cristo, Geisel, João Paulo II, Bessa, Cabo Branco, Jaguaribe, Cuiá, Jardim Cidade Universitária, Bancários, Oitizeiro, Cruz das Armas, Água Fria, Torre, Jardim São Paulo, Ilha do Bispo, Alto do Mateus, Mangabeira, Bairro Pedro Gondim, Bairro dos Novais, Miramar e Ernani Sátiro.

Vias contempladas

Bairro do Geisel e João Paulo II: ruas Manoel Rufino da Silva, Maria Gomes de Araújo, Euclides Neiva de Oliveira, Avenida Valdemar Naziazeno, Francisco Manoel, Prof. Miguel Lima e Irani Almeida de Meneses.

Bairros do Cristo e Varjão: Rua Antônio Correa de Matos, Antônio Avelino da Silva, Fernando Cunha Lima, Elias Cavalcanti de Alburquerque, Petrarca Grisi, Antônio Teotônio, Engenheiro Agrônomo Álvaro Ferreira e Rua Napoleão Laureano.

Bairro de Jaguaribe: Rua Américo Falcão, Dr. Olavo Magalhães, João Machado, Rua das Trincheiras, Rua da Mata, Frei Martinho, Francisco Maciel, Seráfico da Nobrega e Avenida Vasco da Gama.

Bairro Água Fria: Diógenes Chianca e Estevão Gérson Carneiro da Cunha.

Bairro Jardim Cidade Universitária e Bancários: Rejane Freire Correia, Des. Aurélio M. Alburquerque, Prof. Carmem Moreira Coutinho, José Ricardo M. Morais, Aberlado Pereira dos Santos, Eugênio Carneiro Monteiro e Gutemberg M. Paiva.

Bairro Jardim São Paulo: Rua Carteiro Olívio Pontes, José Firmino Ferreira.

Bairro de Oitizeiro e Cruz das Armas: Comendador Marimbondo, Rua Fiscal de Trânsito João Batista da Silva e Avenida Cruz das Armas.

Bairro do Cuiá: Luiz Romualdo da Silva e Adalgisa Carneiro Cavalcante.

Bairro da Torre: Avenida Rui Barbosa.

Bairro do Bessa e Jardim Oceania: Josué Guedes Pereira, Vicente Ieipo, Nilo Peçanha, Café Filho, Pres. Derfin Moreira, Pres. Venceslau, Rua Ambrosina Soares dos Santos, Arthur Monteiro de Paiva, Pres. Café Filho, Dr. Damasquins Ramos Maciel, Paulo Roberto de Souza Acioly, Marechal Hermes da Fonseca, Rua Tertuliano de Castro, Francisco Bento de Farias e Severino Nicolau.

Bairro Ernani Sátiro: Clênio Batista dos Anjos.

Bairro do Cabo Branco: Avenida Cabo Branco e Juiz Amaro Bezerra.

Bairro dos Novais: Avenida Des. Santos Estanislau.

Bairro Pedro Gondim: Rua Coronel Otto da Silveira.

Bairro Ilha do Bispo e Alto do Mateus: Gen. Aurélio de Lira Tavares; Pastor Raul Souza Costa; Francisco Alves; Rua Ernestine Home e Rua Bacharel João Américo de Carvalho.

Bairro Miramar: Rua Acácias.

Bairro de Mangabeira: Avenida Josefa Taveira, Euclides Neiva de Oliveira e Maria Regina Martins.