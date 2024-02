Prefeitura de João Pessoa orienta como denunciar focos de dengue

Apesar de a cidade apresentar baixo risco de infestação do mosquito Aedes aegypti, conforme o resultado do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), a Prefeitura de João Pessoa segue com ações preventivas e disponibiliza canais para que a população possa denunciar possíveis focos do agente transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A denúncia pode ser realizada, em forma de mensagem, através do WhatsApp ‘Xô, Aedes’, onde, além de denunciar possíveis focos, também é possível tirar dúvidas sobre prevenção, sintomas e locais de atendimento.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e aos sábados das 8h às 11h30, através do número (83) 98825-0549. Para quem preferir ligação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém o Disk Dengue da Vigilância Ambiental. O número 3214-5718 funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

“Temos dois números e duas formas de atendimento para que a população possa registrar suas denúncias. Quem desejar fazer por ligação tem o Disk Dengue à disposição, mas quem preferir por mensagem tem o ‘Xô Aedes’ onde é possível enviar fotos também. Mas é importante lembrar que o WhatsApp é exclusivo para mensagens, não aceitando ligação”, destaca a diretora de Atenção à Aaúde da SMS, Alline Grisi.

Quando o caso é considerado suspeito – Febre, usualmente entre dois e sete dias de duração, associada com náusea, vômitos e/ou exantema, dor muscular, dor de cabeça, dor retro-orbital, petéquias (manchas) são sintomas de alerta para a dengue. Também pode ser considerado caso suspeito, toda criança com quadro febril agudo, usualmente entre dois e sete dias de duração, sem foco de infecção aparente.

“Quando o paciente estiver com sintomas deve procurar um serviço de saúde para o tratamento adequado. A porta de entrada são as Unidades de Saúde da Família, mas sintomas mais graves podem procurar as Unidades de Pronto Atendimento. Pedimos que a população não realize a automedicação e que todos os casos sejam notificados a fim de verificarmos o quadro epidemiológico das arboviroses em nossa cidade”, destaca a gerente de Vigilância Epidemiológica, Danielle Melo.

Neste ano, até a primeira quinzena de fevereiro, foram notificados 554 casos suspeitos de dengue, desse total, 211 foram confirmados. Também foram registrados 25 casos de chikungunya e, até o momento, nenhum de zika.

Ações preventivas – A SMS, por meio da Vigilância Ambiental, tem intensificado as ações educativas por meio de visitas domiciliares, além de ações com bombas costais pulverizadoras, em pontos estratégicos como borracharias, oficinas mecânicas, cemitérios, comunidades ribeirinhas e locais onde são realizadas coletas de reciclagem.

Dia D – No próximo sábado (24), uma parceria da Prefeitura de João Pessoa com o Governo do Estado estará realizando o Dia D de Mobilização contra dengue, zika e chikungunya. A ação acontecerá em toda a cidade, com pontos de vacinação, além de batidas de focos nos bairros.