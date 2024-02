O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público do Estado da Paraíba (Gaeco/MPPB), a Polícia Militar e a Polícia Civil da Paraíba, órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, desencadearam, na manhã desta terça-feira (20), a “Operação Antifake”.

A finalidade da força-tarefa é dar cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário da Paraíba, especificamente pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição.

De acordo com a investigação, a operação é voltada ao combate de fraudes em procedimentos licitatórios, diante da existência de fortes indícios de direcionamento das licitações envolvendo a contratação de empresa para a prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos do município de Conceição e de um esquema de corrupção que teria acarretado o desvio de verbas públicas do município de Ibiara, em razão da existência de reiterados pagamentos a serviços que não teriam sido efetivamente prestados ou então prestados a menor.

Estão sendo cumpridos oito mandados judiciais de busca e apreensão, em endereços de cinco investigados e de duas empresas, sendo uma na cidade de Conceição-PB e outra na cidade de Ibiara-PB.

O trabalho conta com a participação de 24 integrantes do Gaeco (incluindo membros e servidores), de 26 integrantes da Polícia Militar e 23 da Polícia Civil (delegados e policiais), formando uma efetivo de 83 agentes públicos.