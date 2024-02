Destinos mais acolhedores: cidades da Paraíba conquistam premiação

As cidades de Bananeiras, Conde, João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande estão entre as mais acolhedoras da Paraíba e conquistaram o prêmio Traveller Review Awards 2024, concedido pela plataforma Booking.com.

Anualmente, a empresa celebra o empenho dos parceiros do setor turístico em fornecer hospitalidade e serviços de excelência, abrangendo desde a hospedagem até empresas de aluguel de carro e provedores de táxi.

Este ano, a premiação foi fundamentada em mais de 309 milhões de avaliações de usuários. O gerente comercial da Booking.com no Nordeste do Brasil, Uillians Batista, ressalta que a Região é renomada por sua hospitalidade e por uma variedade singular de paisagens e culturas, que vão desde praias paradisíacas até grandes cidades, ricas tradições culturais, gastronomia típica e um valioso patrimônio histórico.

A lista dos locais mais hospitaleiros inclui desde capitais como João Pessoa, Teresina e Aracaju, até destinos turísticos famosos como Fernando de Noronha, Pipa e Barreirinhas – porta de entrada para os Lençóis Maranhenses – além de municípios como Bananeiras, na Paraíba, e Luís Correia, no Piauí.

As avaliações, por não passarem por edição ou correção, oferecem aos visitantes do site uma perspectiva fidedigna do que é a experiência real de um viajante ao usar os serviços de acomodação e transporte dos parceiros da Booking.com.

Para figurar na lista, os destinos precisam contar com, no mínimo, 50 estabelecimentos qualificados e são ranqueados pela proporção de premiados em relação ao total de acomodações.

“É com imenso orgulho que vemos nossos municípios paraibanos serem reconhecidos no Traveller Review Awards. Isso reflete o calor humano e a dedicação dos nossos parceiros do trade, que se esforçam diariamente para oferecer uma experiência inesquecível aos visitantes”, comenta o presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ferdinando Lucena.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, destaca que a hospitalidade é uma marca registrada da Paraíba, e este reconhecimento é uma prova do compromisso contínuo com a excelência no acolhimento.

“Estamos honrados por fazer parte desta lista prestigiosa e continuaremos trabalhando para que nossa Região seja sempre um destino de boas-vindas”, afirmou.