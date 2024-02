Cagepa suspende abastecimento em seis bairros de João Pessoa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) prossegue, nesta terça-feira (20), com o calendário de limpeza e desinfecção em reservatórios da Capital. A empresa vai trabalhar no reservatório R-12, localizado no Bairro das Indústrias, e, portanto, vai precisar suspender o abastecimento de água em seis localidades.

Segundo a Gerência Regional da Cagepa no Litoral, o fornecimento de água será interrompido, a partir das 14h, nas seguintes localidades: Bairro das Indústrias, Distrito Industrial, Jardim Veneza, Vieira Diniz, Cidade Verde (Bairro das Indústrias) e Loteamento Jardins. A previsão é que o abastecimento seja retomado, gradativamente, a partir das 20h.

Os serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios mantidos pela Cagepa precisam ser executados semestralmente, conforme determina portaria do Ministério da Saúde. A Cagepa pede a colaboração de todos, no sentido de limitar o consumo de água apenas para o essencial, ao longo do período da manutenção.

Mais informações sobre esse e outros serviços podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, pelo aplicativo Cagepa e pelo WhatsApp da Companhia: 98198-4495.