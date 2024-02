Saiba como emitir a nova carteira de identidade em Campina Grande

A Casa da Cidadania em Campina Grande está emitindo a nova carteira de identidade, o Registro Geral (RG) único, que vale em todo o território nacional.

O documento reúne informações do CPF e título de eleitor, além de outros dados pessoais, como certidão de nascimento e carteira de trabalho.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, o gerente da Casa da Cidadania, José do Nascimento Coelho, explicou como os cidadãos podem emitir o RG único.

– As pessoas têm até 2032 para atualizar a carteira de identidade para o novo documento. Nós, na Paraíba, aderimos em dezembro a essa nova lei e para emitir a nova carteira basta acessar www.portaldacidadania.pb.gov.br e fazer o agendamento de forma gratuita, ela passa a ser uma primeira via, com a identificação do CPF – disse Coelho.

A Casa da Cidadania emite 180 carteiras por dia. O agendamento pode ser feito toda segunda-feira pelo site www.portaldacidadania.pb.gov.br.

Benefícios da nova carteira de identidade:

Único documento válido para identificação em todo o território nacional;

Maior segurança contra fraudes;

Mais praticidade para o cidadão.