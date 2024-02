Os integrantes das carreiras do Grupo Ocupacional de Servidores Fiscais Tributários (SFT) do Estado da Paraíba, agora serão denominados Servidores Fiscais Tributários e serão remunerados conforme as disposições contidas na Medida Provisória publicada nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial do Estado.

Compõem a remuneração dos Servidores Fiscais Tributários vencimento fixo e variável, gratificação de exercício em órgão fazendário; gratificação natalina, adicional de férias e a indenização de transporte.

Conforme a MP, além das espécies remuneratórias citadas acima, os Servidores Fiscais Tributários farão jus a outras vantagens que vierem a ser atribuídas em virtude de lei. As parcelas remuneratórias listadas na lei nº 8.438, de 18 de dezembro de 2007, também ficam incorporadas ao vencimento fixo, sendo vedado qualquer acréscimo remuneratório sob os mesmos títulos.

Ficou determinado ainda que os acordos judiciais homologados até a presente data, que impliquem aumento sobre os valores do subsídio, passam a incidir, nos mesmos termos, sobre o vencimento fixo previsto na Medida Provisória.

O vencimento variável será o equivalente a 12,50% do valor do vencimento fixo, e será aferido e pago de acordo com critérios a serem definidos em decreto estadual a ser editado pelo Chefe do Poder Executivo, devendo ser considerado para fins de reflexos em verbas de cunho salarial.

O vencimento variável será pago também ao Servidor Fiscal Tributário na condição de aposentado ou seu pensionista, desde que o benefício esteja sob a égide da paridade constitucional, de acordo com o decreto estadual. Esse vencimento também será pago, inclusive, nos meses das férias regulamentares, bem como nos afastamentos para tratamento de saúde ou de licença-maternidade por mais de 15 dias no mês, no exato percentual percebido no mês anterior ao afastamento.

Ainda de acordo com a MP, fará jus, além da remuneração integral do cargo efetivo, à percepção da gratificação de representação, à gratificação de exercício em órgãos fazendários, e ao vencimento variável, em seu valor máximo, o Servidor Fiscal Tributário que vier a exercer cargo ou função de provimento em comissão, função gratificada, assessoria especial, ou equivalente, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba: secretário ou executivo e em órgão ou entidade da administração indireta estadual.