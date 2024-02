Fortes ventos e chuvas derrubam dezenas de árvores em João Pessoa

Na última sexta-feira (16), a cidade de João Pessoa, na Paraíba, foi atingida por fortes ventos, com velocidades de até 74km/h, e chuvas intensas. Os impactos foram imediatamente sentidos, com o registro de pelo menos 82 árvores derrubadas em diferentes áreas da cidade.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), entre as árvores caídas, 41 eram de grande porte, representando um desafio adicional para a remoção e ações de recuperação. A espécie Fícus foi a mais afetada, com 56 árvores derrubadas, seguida pela espécie Leucena, com 12 ocorrências.

Outras variedades, como Oliveira, Eucalipto, Ipê, Ingazeiros e Casseas, também foram danificadas, totalizando 14 árvores. Destas, 10% eram de pequeno porte, enquanto 40% eram de médio porte, aumentando os transtornos causados pelos incidentes.

O bairro mais impactado foi o Jardim Oceania, com destaque para o Parque Parahyba I, onde 10 árvores tombaram. Em uma situação preocupante, uma árvore caiu sobre veículos estacionados na calçada da Escola Municipal Frei Albino, no mesmo bairro.

A ocorrência se estendeu também para outras áreas da cidade. Na Avenida Pedro II, no bairro da Torre, cinco árvores da Mata do Buraquinho caíram, bloqueando parte da via e interditando a calçada próxima ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Além disso, galhos, folhas, frutos e pequenos galhos se espalharam pela Avenida Camilo de Holanda, exigindo uma atenção redobrada dos motoristas. Os ventos registrados, segundo dados do Iate Clube da Paraíba, atingiram uma média de 27 nós, equivalente a cerca de 50 km/h, com um pico de 40 nós, aproximadamente 74 km/h. Em condições normais, a velocidade média varia entre 8 e 10 nós, correspondendo a cerca de 14 a 18 km/h.