Dengue: João Pessoa inicia vacinação em crianças e adolescentes

A Prefeitura de João Pessoa segue em constante monitoramento e alerta nos casos de doenças causadas por arbovirores na capital paraibana. Aliado ao trabalho preventivo e de controle, começa nesta segunda-feira (19), a vacinação contra dengue em toda rede municipal de saúde. Inicialmente, o público alvo que será beneficiado com as doses do imunizante são crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos.

A vacina contra a dengue foi incorporada à assistência preventiva do Programa Nacional de Vacinação, do Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão das faixas etárias pré-estabelecidas foi baseada nas taxas de hospitalização dos últimos cinco anos no Brasil. Na Paraíba, ficou definido que os municípios da 1ª Região de Saúde seriam contemplados com as doses da vacina, o que inclui o município de João Pessoa.

“As doses encaminhadas para João Pessoa serão destinadas especialmente ao público-alvo de usuários residentes na Capital pessoense. Ao qual também alertamos da necessidade de completar esse esquema vacinal, composto de duas doses com intervalo de três meses. No momento da vacina, o responsável pela criança ou do adolescente assinará um termo de responsabilidade, ciente dos critérios apresentados para o recebimento da dose”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da capital.

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que pode progredir para quadros graves e não existe, até o momento, um medicamento específico para tratamento. Dessa forma, o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra os quatro sorotipos virais da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) é um avanço no campo da imunização e torna-se mais um passo necessário para ampliar as medidas integradas e efetivas para a prevenção e controle da doença.

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Dados Epidemiológicos

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil chegou à marca de 532.921 casos prováveis de dengue e 90 mortes pela doença desde janeiro deste ano. Outras 348 mortes estão sendo investigadas. Ainda de acordo com a pasta, neste mesmo período em 2023 o país tinha um total de 128.842 casos de dengue. O número atual é 313,6% maior do que o do ano passado.

Já em João Pessoa, de acordo com o monitoramento e acompanhamento da Vigilância Epidemiológica, em 2023 foram 4.659 casos notificados de dengue e 4.154 confirmados de infecção pela doença. Nos dois primeiros meses de 2024 esse número representa 554 de casos notificados e 211 confirmados.

Locais de vacinação nesta segunda-feira (19):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)