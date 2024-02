Prefeitura de Campina Grande anuncia reforma do Fabricão, na Zona Leste

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), está prestes a concluir as obras de reforma do Fabricão, espaço que vai beneficiar diretamente os pequenos comerciantes e produtores de calçados da Zona Leste. A previsão de entrega é para a primeira quinzena de março deste ano.

A estrutura está instalada entre os bairros de Santo Antônio e José Pinheiro e atualmente dispõe de três galpões. A primeira parte da reforma contempla espaços físicos de 50 a 70 metros quadrados, que vão comportar ao menos oito pequenos comerciantes do setor calçadista.

“Esses espaços serão direcionados aos pequenos comerciantes do bairro do José Pinheiro, oferecendo um local digno para que eles possam trabalhar. Pessoas que hoje produzem no quintal de suas casas contarão com uma estrutura de qualidade e toda assistência, para que futuramente possam ampliar o seu negócio”, disse o presidente da Amde, Emerson Cabral.

Ainda de acordo com ele, o objetivo é que, após a entrega da reforma, seja iniciada a construção de um outro galpão, criando 25 novos espaços. No total, a estrutura deve gerar mais de 120 empregos, ainda neste semestre.

“Assim que entregarmos essa primeira etapa da reforma, já vamos dar início a construção de um novo galpão que vai abrir espaço para outras 25 pequenas empresas, o que deve gerar um total de mais de 120 empregos”, revelou.

Também será ofertado um programa de microcrédito e acompanhamento aos profissionais, com aulas de educação financeira, além da implantação de um setor de compra e venda, para auxiliar na cotação da matéria prima para que todos possam ter acesso às mercadorias por um valor justo.

“Nós vamos acompanhar os empresários e facilitar com esse setor de compras a cotação semanal necessária para cada comerciante. Para que as mercadorias possam ser compradas em volume barateando o preço, com isto teremos um produto final mais comperitivo” enfatizou. Além do acompanhamento, os profissionais também receberão cursos de capacitação via Sebrae.