Quem usa o sistema de transporte público coletivo de Campina Grande e já baixou o aplicativo Nubus no seu celular, conta com a praticidade e agilidade de fazer a recarga do cartão de acesso ao serviço de maneira totalmente online, pagando através do Pix e com os créditos sendo atualizados em poucos minutos sem qualquer taxa.

Uma das principais demandas dos clientes até o ano passado, a recarga online foi implantada por etapas dentro do processo de ajustes implementados pelas empresas que operam o serviço em Campina Grande a fim de melhorar a experiência do cliente e facilitar procedimentos como a inclusão de créditos.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Campina Grande (Sitrans), é importante que o cliente baixe o app do Nubus para ter acesso não apenas a ferramentas como a recarga online, mas a uma ampla gama de serviços já disponíveis que facilitar o dia a dia de quem utiliza os ônibus na cidade.

Através do Nubus, é possível, por exemplo, acompanhar em tempo real os horários e os itinerários dos ônibus, favoritar as linhas mais usadas no dia a dia, obter informações sobre o sistema e verificar os pontos físicos de recarga instalados em diversos bairros de Campina Grande.

Ainda conforme o Sitrans, o aplicativo Nubus está disponível para celulares Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a entidade por meio do WhatsApp, através do número 9321-4878, com atendimento de segunda a sexta-feira, no horário comercial.