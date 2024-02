A Campanha da Fraternidade 2024, com o tema “Fraternidade e Amizade Social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”, convida os fiéis católicos à reflexão e para se mobilizarem em ações concretas de combate às desigualdades sociais.

Um dos instrumentos dessa mobilização é o ‘Gesto Concreto’, uma coleta realizada no Domingo de Ramos, dia 24 de março, em todas as paróquias da Diocese de Campina Grande.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o padre Alexandre Moreira explicou o significado e a importância do ‘Gesto Concreto’.

– O ‘Gesto Concreto’ representa a coleta da solidariedade, realizada no Domingo de Ramos. Ele é feito todo ano, em todas as paróquias da nossa diocese. Com esse gesto, apoiamos inúmeros projetos. Deixo aqui o convite para que todos os fiéis participem da campanha e é um gesto quaresmal também, que pode ser feito também com grupos de escuta e aconselhamento – apontou.

Ouça aqui a declaração completa de padre Alexandre.