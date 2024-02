A bucha vegetal é um produto natural e versátil vendida na Feira Central de Campina Grande e que conquistou os consumidores por suas diversas utilidades e benefícios.

Em entrevista à equipe da Rádio Caturité FM, o comerciante Alex destacou a preferência dos clientes pelo produto: “As pessoas usam mais para banho, limpeza de casa e lavagem de louça. É um produto que não prejudica o ambiente e dura em torno de seis meses”.

Francisco do Bolo, outro vendedor experiente, complementa: “Além das utilidades tradicionais, a bucha também é muito bonita para artesanato e vende muito”, assegurou.

A versatilidade da bucha a torna um item atraente para diversos fins, desde a higiene pessoal até a decoração.

Rogério Rodrigues, que compra as buchas diretamente dos produtores e as revende na feira, reforça a qualidade e o preço acessível do produto.

Ouça aqui a reportagem completa.