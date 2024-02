Campina Grande registrou nos últimos dias períodos chuvosos e a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) fez um alerta aos motoristas sobre a necessidade de redobrar a atenção ao dirigir em dias de chuva.

Em entrevista à Caturité FM, o agente de trânsito da STTP, André Sousa, destacou a importância de adotar a cautela quando o clima estiver chuvoso.

– Em dias chuvosos aumentam os riscos de acidentes e colisões, por isso pedimos aos motoristas que redobrem a atenção, dirijam de forma defensiva, diminuindo a velocidade e respeitando a sinalização. No trânsito, dê preferência à vida – disse Sousa.

Ele também falou sobre o aumento do risco de quedas de árvores informando que nesta sexta-feira (16) um desabamento de árvore foi registrado no bairro do Catolé causando interdição de uma via.