Chuva com ventania derrubam árvore em Campina Grande

Em decorrência das fortes chuvas que caíram em Campina Grande nas últimas 48h, quatro árvores tombaram e as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e a Defesa Civil de Campina Grande entraram em ação rapidamente, tomando as primeiras medidas, com a retirada dos galhos e troncos.

Além disso, as equipes seguem fazendo vistorias e podas em toda cidade, em busca de identificar possíveis árvores com risco de tombamento por conta das chuvas e ventanias.

A queda de árvore aconteceu nas ruas Eduardo Lobo, bairro do Catolé; Maurílio Silva, nas Malvinas; Frei Martinho, na Conceição e Jáder Medeiros no Centenário, sem causar danos ou vítimas. Os locais foram interditados com auxílio da STTP por alguns minutos até retirada dos entulhos.

A coordenadora de meio ambiente, Lilian Arruda Ribeiro, disse que nos casos em que galhos ou copa de árvores estejam oferecendo riscos e danificando os fios de energia elétrica, o cidadão pode solicitar, através dos canais de atendimento a licença ambiental e certidão de uso de solo, além de uma avaliação técnica da equipe para verificar os reparos – em parceria com a concessionária de energia da cidade.

Lilian explicou que em dias de chuva, temporais e fortes ventanias, é comum que galhos de árvores interfiram na rede elétrica, danificando os fios e postes de energia com risco de tombamento, queda de galhos e descargas, daí a necessidade também de acionar a equipe técnica e podadores através dos telefones 3310-6115, 3310-6125 e 3341-0600, ou a Defesa Civil 199, 3310 6765 ou 9 9645 2330.

O Corpo de Bombeiros também é um parceiro neste quesito.

Orientação sobre plantio

A Coordenadoria do Meio Ambiente recomenda que a população na hora de plantar uma árvore entre em contato com os profissionais da Sesuma, pois eles irão fazer a recomendação da melhor espécie.

“Recomendamos sempre que se faça um berço com 50cm de profundidade e a utilização de terra com adubo, a chamada terra preparada, para que estas venham a estabelecer suas raízes da melhor maneira possível, evitando possíveis tombamentos”, disse Lilian.

Também segunda ela, é importante saber a característica da espécie como o tipo de raiz, o tamanho que ela atinge, altura, tamanho da copa (folhas).

“Na maioria dos casos de tombamentos e quedas, as árvores foram fixadas em locais e profundidade inadequadas. Se plantar muito rasa, a tendência é cair com qualquer chuva ou ventania, pois não têm onde ela se segurar”, explicou Lilian,