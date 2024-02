Na Quarta-feira de Cinzas, Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo diocesano de Campina Grande, participou do lançamento da Campanha da Fraternidade 2024, que neste ano tem como tema “Fraternidade e Amizade Social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8).

Em sua fala à imprensa, repercutida pela Rádio Caturité FM, Dom Dulcênio destacou a importância da união e da amizade social para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

– Se eu amo o meu próximo, é preciso que haja o espírito de doação, a cultura do encontro que hoje está tão desperdiçada. Não há mais comunicação entre as famílias, estão sempre entretidos com os seus celulares – lamentou.

Dom Dulcênio também salientou que a falta de união e de amizade social é um problema que precisa ser combatido.

– As outras campanhas da fraternidade se dirigiam sempre a um ponto, uma determinada questão. E essa vai mais além e abrange todas, porque se não existe a união, a comunhão, geram muitas mazelas na sociedade – disse o bispo.

Ouça aqui o pronunciamento completo do bispo de Campina Grande.