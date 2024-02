A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou em todo o país a Operação Carnaval 2024, que iniciou na madrugada da última sexta-feira (09) e encerrou às 23h59 da quarta-feira de cinzas (14).

A PRF reforçou o policiamento nas rodovias federais que cortam o estado da Paraíba, visando garantir a segurança durante o feriado referente aos festejos carnavalescos.

FISCALIZAÇÃO — Foram fiscalizados durante todo o período da operação 1.833 veículos e 2.175 pessoas, além da realização de 1.455 testes de alcoolemia. Sendo 27 pessoas flagradas conduzindo veículos automotores com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

INFRAÇÕES — Ao todo, foram registradas 1.540 infrações de trânsito durante o período da operação. Desse total, chamou a atenção o número de pessoas flagradas sem utilizar equipamentos de segurança, sendo 86 infrações relacionadas à ausência do uso do cinto de segurança e 69 pessoas sem capacete.

Além disso, 27 pessoas foram flagradas dirigindo sob o efeito de álcool e 141 motoristas foram visualizados realizando ultrapassagens indevidas, condutas essas que colocam em risco não apenas os ocupantes do veículo, mas os demais usuários da rodovia.

ACIDENTALIDADE — Mesmo com um aumento expressivo no fluxo de veículos, a intensa fiscalização resultou em uma redução de 56% no número de acidentes graves e 50% no número de óbitos se comparados aos resultados operacionais do ano anterior.

Foi registrado um total de 26 acidentes, quatro deles considerados graves, resultando em 33 pessoas feridas. Apesar dos esforços empregados para reduzir o número de acidentes, uma pessoa faleceu na estrada paraibana durante o feriadão devido a acidente de trânsito.

CRIMINALIDADE — As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Ao todo, 26 pessoas foram detidas por crimes diversos. Sete veículos que circulavam adulterados ou com registro de roubo, furto e apropriação indébita foram recuperados.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO — O reforço contou ainda com o aumento das ações e comandos educativos. Ao todo, 1.415 pessoas foram alcançadas pelas ações educativas realizadas em todo o estado a fim de conscientizar os usuários da rodovia do seu papel para a construção de um trânsito seguro.