É chuva com força em João Pessoa; veja o volume d´água

Com a média de 45,36 mm nas últimas 24 horas em João Pessoa e o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (15), as equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) visitaram as principais áreas de risco da cidade para verificar in loco as condições desses pontos.

De acordo com a previsão do Inmet, a Capital deve registrar chuvas entre 30 a 60 mm por hora, podendo chegar a 50 a 100 mm no dia, com ventos intensos variando de 30 a 60 km/h. Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso meteorológico é valido até as 10h desta sexta-feira (16).

O bairro onde mais choveu nas últimas 24 horas – até as 11 horas – foi o Cuiá, que registrou 54,4 mm; seguido de Tambauzinho, com 53,8 mm, e Grotão, com 53,4 mm. O menor índice foi registrado no Centro, com 29,6 mm. Apesar do volume de chuvas, não foi registrada nenhuma ocorrência grave na cidade.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, disse que os alagamentos registrados em alguns pontos da cidade, como em uma das ruas do Bairro São José, foram causados pelo lixo acumulado nas calçadas, que são levados pelas águas para as galerias pluviais, impedindo o escoamento das águas.

“É importante que as pessoas coloquem os resíduos domésticos apenas nos dias reservados à coleta ou colocar em coletores elevados, essa é a melhor forma de evitar o entupimento das galerias e o alagamento das vias públicas”, pontuou Kelson Chaves.

O coordenador da Defesa Civil ressaltou ainda que as equipes da Compdec-JP seguem de prontidão e frisou, que todos os órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil estão atentos e trabalhando para minimizar os transtornos causados pelas chuvas.

Como acionar a Defesa Civil – A Compdec-JP está presente em todas as ações de proteção e assistência às comunidades e em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente. O serviço funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.