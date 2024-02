O Centro de Controle de Zoonoses de Campina Grande vai promover neste sábado, 17, uma feira de adoção de animais na Praça da Bandeira. O evento será realizado das 9h às 13h e dezenas de cães e gatos serão disponibilizados para a adoção. Os interessados precisam ser maiores de 18 anos de idade.

Os interessados devem levar documento pessoal oficial e comprovante de residência. Os cães e gatos disponíveis para adoção são animais cuidados no CCZ e são entregues castrados e vacinados.

A feira faz parte da campanha Fevereiro Roxo, que chama a atenção para a prevenção de doenças em animais idosos e doenças neurodegenerativas. Contudo, há animais de todas as faixas etárias, a partir de três meses de vida.

“O objetivo é dar um lar para esses bichinhos, que podem servir como uma boa companhia para os humanos. É imprescindível lembrar que se trata de uma adoção responsável, pois os animais precisam de cuidados e não podem ser abandonados ou devolvidos”, comentou a coordenadora do CCZ, Aretusa Nascimento.

O CCZ abriga atualmente mais de 400 cães e mais de 200 gatos. O centro não é um abrigo, sendo destinado exclusivamente para o tratamento de animais que transmitam zoonoses.

Contudo, o serviço tem utilizado o espaço para cuidar de inúmeros cães e gatos errantes, como se costumam chamar os animais sem tutores.

Apesar disto, a gestão municipal está construindo dois novos canis e uma área de mais de mil metros quadrados para cuidar de animais de rua que passarão a ser castrados no centro e terão seu pós-operatório realizado neste lugar.

Paralelamente, o Município segue com a política de castração por meio do Castramóvel e da castração social no CCZ. E nesta quinta-feira, 15, entrou em operação o carro boiadeiro adquirido pelo Zoonoses para resgate de animais de grande porte.

Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde também lançou edital para financiar ONGs e protetores autônomos com uma verba de R$ 240 mil, no total, a fim de garantir subsídio para a atuação destes cuidadores.

Em outra frente, o Município também está alinhando uma parceria com a Unifacisa para destinar animais de toda a cidade para o Hospital Veterinário que está em fase de conclusão no centro universitário.