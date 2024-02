Caminhada Penitencial 2024: Diocese de Campina Grande define data

A edição 2024 da Caminhada Penitencial, tradicional evento religioso que reúne milhares de fiéis em um percurso de oito quilômetros entre Campina Grande e Lagoa Seca, já tem data confirmada. A caminhada será realizada no dia 17 de março, no quinto domingo da quaresma.

A informação foi confirmada pelo pároco da Catedral Diocesana de Campina Grande, padre Luciano Guedes, durante o lançamento da Campanha da Fraternidade 2024.

– A Caminhada Penitencial em sua edição 2024 será no dia 17 de março, no quinto domingo da Quaresma, saindo da catedral com a concentração do povo de Deus, onde iremos percorrer os oito quilômetros até o convento Ipuarana, em Lagoa Seca. Desde já, todo o povo de Deus está convidado – destacou o religioso.