Atraso no desmonte de evento complica trânsito em Campina Grande

É necessário que haja uma rápida ação dos organizadores do evento Consciência Cristã, realizado durante o período carnavalesco em Campina Grande, no sentido da imediata liberação do trânsito nas imediações do Parque do Povo, por conta da interrupção do tráfego regular devido às obras de interligação do Parque do Açude Novo.

Com a estrutura do evento, uma das pistas da rua Sebastião Donato está parcialmente obstruída, como também o acesso de veículos oriundos da rua João Moura com destino à rua Sebastião Donato, que se utilizam do acesso por intermédio de um atalho, via rua Major Belmiro e Parque do Povo (parte inferior).

Os pedestres que circulam pela rua Lino Gomes (rua da AABB) também estão enfrentando dificuldades para o deslocamento para a rua 13 de Maio.