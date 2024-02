A Diocese de Campina Grande divulgou os horários das Missas para a Quarta-Feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma.

Veja a programação das paróquias da cidade.

Paróquias da Forania cidade Leste:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Catedral

Dia 14/02: Missa às12h e às 17h, esta presidida pelo Bispo Diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos

Igreja do Carmo – Centro

Às 16h

– Paróquia de São João Maria Vianney e São Sebastião (Seminário Diocesano)

Dia 14/02: às 19h30 no Seminário e em São Sebastião

– Paróquia de São Judas Tadeu (Nações)

Dia 14/02: às 19h30 na Matriz

– Paróquia de São José (José Pinheiro)

Dia 14/02: às 19h Missa na Matriz

– Paróquia de Santo Antônio (Santo Antônio)

Dia 14/02: às 07h, 09h e às 19h Missa na Matriz

às 17h Missa em Aparecida

– Paróquia do Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus (Monte Castelo)

Dia 14/02: às 08h e 19h30 Missa na Matriz

às 17h Missa na Chã do Marinho

– Paróquia de Santa Teresinha (Massaranduba-PB)

Dia 14/02: às 08h e 19h30 Missa na Matriz

Paróquias da Forania cidade Norte:

– Paróquia de Nossa Senhora de Fátima (Palmeira)

Dia 14/02: Às 07 Missa na Igreja Matriz e Comunidade Virgem dos Pobres;

Às 16h na Com Sr do Bonfim e Com Santo Izidro;

às 19h30 Missa na Matriz e São Pedro e São Paulo.

– Santuário da Divina Misericórdia (Cuités)

Dia 14/02: às 10h no Santuário

– Paróquia de São Francisco de Assis (Convento da Conceição)

Dia 14/02: às 09h e 19h no Convento

– Paróquia de Nossa Senhora do Rosário – (Bairro da Prata)

Dia 14/02: às 17h Missa no João Moura e no Rosário

19h30 Missa no Rosário

– Paróquia de São Cristóvão (Centenário)

Dia 14/02: às 17h Missa em Aparecida

às 19h30 Missa na Matriz

– Paróquia de Santa Rosa de Lima (Santa Rosa)

Dia 14/02: 7h, 10h e 19h30 Santa Missa na Matriz

17h30 Santa Missa na Com. De São João Batista

Paróquias da Forania cidade Oeste:

– Paróquia e Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Bodocongó)

Dia 14/02: às 07h, 17h e 19h30 Missa no Santuário

Às 07h Santo Afonso e Santa Teresinha e às 17h Purificação e São João Batista

– Paróquia de São José (Distrito de São José da Mata)

Dia 14/02: Às 08h e às 19h30 Missa na Igreja Matriz

Às 16h00 Nossa Senhora do Carmo, Campo Dangola

– Paróquia de São Pedro (Severino Cabral)

Dia 14/02: Às 7h, 9h30 e 19h30 Missa na Matriz

– Paróquia de Jesus Libertador (Malvinas)

Dia 14/02: às 19h30 na Matriz

– Paróquia da Sagrada Família (Rocha Cavalcante)

Dia 14/02: 08h São João Batista; 10h São Francisco; 16h Santa Luzia; 18h Aparecida e 19h30 Matriz.

– Paróquia de Nossa Senhora Aparecida (Presidente Médice)

Dia 14/02: 08h e 19h30 Missa na Matriz

19h30 Missa nas comunidades de Sto Antonio e N. Sra das Dores

– Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Acácio Figueiredo – Catingueira)

Dia 14/02: às 19h30 na Matriz.

– Paróquia de Nossa Senhora das Dores e São Lucas (Estreito)

Dia 14/02: 08h Comunidade São Lucas; 10h Comunidade Matriz; 15h Comunidade Santa Ana; 17h Comunidade São Benedito e 19h30 Comunidade Santa Clara no Verdejante.

Paróquias da Forania cidade Sul:

– Paróquia de Nossa Senhora das Graças (Liberdade)

Dia 14/02: às 8h em Sta Filomena; às 17h e 19h30 Matriz; 19h30 Espírito Santo

– Paróquia de São Francisco (Cruzeiro)

Dia 14/02: às 17h na comunidade Santo Agostinho e 19h30 na Matriz

– Paróquia e Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Catolé)

Dia 14/02: 07h – Capela Nossa Senhora do Carmo; 17h – São Vicente de Paulo; 19h – Santuário Matriz e 19h30 – Nossa Senhora de Lourdes.

– Paróquia da Santíssima Trindade (Catolé)

Dia 14/02: às 11h e 19h30 Missa na Matriz.

– Paróquia de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima (Aluízio Campos)

Dia 14/02: às 16h na Matriz e às 19h30 nas Lourdinas.

– Paróquia da Imaculada Conceição (Ligeiro)

Dia 14/02: Missa às 19h30 na Matriz e em Santa Maria Goretti

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Distrito de Galante)

Dia 14/02: às 8h e 19h30 na Matriz

FAZENDA DO SOL

Dia 14/02: Às 19h30 na Fazenda

