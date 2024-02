TCE-PB vai empossar o novo conselheiro substituto nesta quinta

O Tribunal de Contas da Paraíba vai dar posse ao seu novo conselheiro substituto, Marcus Vinícius Carvalho Farias, durante sessão extraordinária que vai acontecer antes da abertura da sessão plenária a ocorrer nesta quinta-feira (15/02), às 9h.

A providência decorrerá do Ato Governamental nº 0303 assinado pelo governador João Azevedo e já publicado no Diário Oficial do Estado, com data de 8 deste fevereiro.

Aprovado em primeiro lugar no Concurso Público promovido pelo TCE, em outubro de 2022, para preenchimento desse cargo, Marcus Vinícius teve o pedido de nomeação encaminhado ao governador pelo presidente da Corte, conselheiro Nominando Diniz, no último dia 24.

Isso deu-se ao cabo do julgamento, em fase recursal, de denúncia em desfavor da investidura do novo membro do TCE (Processo 01484/23) julgada improcedente pelo relator Arnóbio Viana e assim entendida, unanimemente, por seus pares.