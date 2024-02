Na missa ´das cinzas´, bispo de Campina enfoca finitude humana

A Igreja Católica deu início ao tempo da Quaresma com a Quarta-feira de Cinzas, ocasião marcada por várias celebrações nas paróquias da Diocese de Campina Grande.

Na Catedral, duas missas foram realizadas, uma ao meio dia e a outra às 17h, com a presidência do bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos.

O bispo refletiu sobre a finitude humana. Na homilia ele tratou da condição humana, expressa na frase bíblica “Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar” (Gn 3,19), que é pronunciada durante a imposição das cinzas.

Dom Dulcênio destacou que esse versículo está situado no contexto do juízo divino após o pecado original, onde Deus amaldiçoa o mal e a terra, mas não a humanidade em si.

As cinzas, por sua vez, simbolizam a singularidade do ser humano, criado a partir do pó da terra e do sopro de vida de Deus. Elas evocam tanto a mortalidade humana quanto a esperança da ressurreição, representada pelo sopro de vida que atravessa da Páscoa à eternidade.

“O sinal das cinzas, por sua vez, evoca a singularidade do ser humano, criado na unidade do pó e do sopro Deus, que lhe animou (cf. Gn 2,7). As cinzas evocam ainda a nova criação, apresentando o homem na sua matéria no início desta caminhada quaresmal rumo à Páscoa, rumo aquele sopro que recebemos do Vitorioso sobre o mal do pecado e da morte, quando de sua cruz e ressurreição (cf. Mc 15,37; Jo 20,22)”.

“Aqui – avançou Dom Dulcênio – trago o que disse Bento XVI em meditação num dia como hoje: “O pó da terra já não recorda só o gesto criador de Deus, totalmente aberto à vida, mas torna-se sinal de um destino inexorável de morte” (Homilia de Quarta-Feira de Cinzas, 22.02.2012).

A homilia também enfatiza a necessidade de conversão e penitência durante a Quaresma, como meio de colaborar na transformação espiritual do mundo em preparação para a vida eterna.

Dom Dulcênio ressalta que, embora devamos buscar melhorar este mundo, não devemos nos apegar a ele, pois nossa verdadeira esperança está na glória de Deus no Céu.

“A terra, outrora amaldiçoada pelo pecado, deve ser recapitulada por causa da redenção da criatura humana. Este sopro de vida que atravessa da Páscoa à eternidade, perpassando o nosso interior pelas práticas da oração, da caridade e da penitência – tal como elucida o tripé da espiritualidade quaresmal enfocada no Evangelho de hoje – permitir-nos-á a que colaboramos na cristificação deste mundo, no anseio de céus novos e terra nova, onde habitará a justiça e não mais existirá o mal”, pregou o prelado.

Numa segunda parte de sua homilia, Dom Dulcênio deteve-se a falar da Campanha da Fraternidade, que alude ao tema Fraternidade e Amizade Social e o lema: “Vós, sois todos irmãos e irmãs”.

Conforme disse, esta campanha deseja aproximar os vínculos entre as pessoas reconhecendo-as como irmãos.

Destacou a família, que as vezes não se reconhece como fraterna e os membros de uma mesma casa são tidos como estranho, assim pediu que a Campanha da Fraternidade despertasse o desejo da oração, da proximidade de uma vida irmanada no Evangelho de Nosso Senhor.

* Fotos: Agnaldo Ferreira/pascom-cg