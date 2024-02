Organizado pela Comunidade São Pio X, o Encontro Nacional da Família Católica, o Crescer, chegou à 27ª edição tendo, este ano, o tema “A Família é a Luz do Mundo”. Foram cinco dias de reflexão, abertos na última sexta-feira, 9, contando com grandes nomes do Catolicismo do país, em Campina Grande.

“Eu costumo avaliar que os eventos de evangelização não podem usar os mesmos indicadores de eventos seculares. A experiência do Crescer é uma verdadeira experiência de Deus. Aqui, em Campina Grande, as famílias são restauradas. Já em 2025, de 28 de fevereiro a 4 de março, teremos a 28ª edição dentro do Jubileu da Esperança”, informou Gustavo Lucena, coordenador do Crescer.

O Crescer reuniu, em 2024, de acordo com a organização do evento, cerca de 70 mil pessoas, atraindo caravanas de várias regiões brasileiras. O casal Gabriel Nascimento e Laís Maranhão, é da cidade do Conde e veio pela primeira vez para o Crescer. “Campina Grande apresentou-se a nós como uma cidade muito acolhedora. Foi uma experiência fantástica. Gostaria que mais pessoas pudessem experimentar o que vivenciamos aqui”, testemunhou Laís.

O prefeito Bruno Cunha Lima participou da solenidade de encerramento, ao lado da primeira-dama Juliana Figueiredo Cunha Lima. “A gente fica muito feliz de participar. A Prefeitura continua a ser a principal apoiadora desses eventos. Mas, também, como pessoa física de estar aqui vivenciando a fé desses momentos de comunhão. A gente fica alegre de ver que Campina, nesses dias, se tornar esse lugar de fé, união e comunhão”, concluiu.

A programação desta terça-feira, 13, teve início às 14h, indo até as 21h30, com a Santa Missa celebrada por Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo da Diocese de Campina Grande. Bruno mostrou entusiasmo ao comentar sobre o sucesso do Crescer, que compõe o Carnaval da Paz, com apoio do poder municipal.