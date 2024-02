Diocese de Campina Grande apresenta a CF 2024 à imprensa local

O lançamento da Campanha da Fraternidade 2024 na Diocese de Campina Grande aconteceu nesta quarta-feira, 14, no auditório da Cúria Diocesana, com uma coletiva de imprensa.

O bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos acolheu os profissionais da imprensa e falou sobre a importância da Campanha deste ano, cujo tema diz respeito à Fraternidade e amizade social.

Com a presença massiva da mídia local e alguns leigos, como os membros que formam a Equipe de Campanhas da Diocese, Dom Dulcênio liderou a coletiva acompanhado pelo padre Luciano Guedes (vigário geral) e padre Alexandre Moreira (coordenador de Campanhas).

O tema da Campanha da Fraternidade deste ano, conforme explicado por Dom Dulcênio, é sobre “Fraternidade e amizade social”, um tema relevante para a comunidade católica.

O bispo destacou que a CNBB, inspirada nos ensinamentos do Papa Francisco, deseja encurtar as distâncias entre as pessoas, deseja promover a cultura do encontro entre todos, pois todos são irmãos.

O padre Alexandre realçou que o Setor de Campanhas tem um cronograma a ser executado em toda a diocese, por meio de formações, bem como visitações às escolas visando trabalhar e conscientizar acerca da Campanha da Fraternidade.

Padre Luciano Guedes também aproveitou o ensejo para mencionar as iniciativas que serão realizadas em toda a quaresma na Catedral, como as missas diárias, as confissões e demais celebrações, todas com o espírito fraternal da CF 2024.

*pascom/cg