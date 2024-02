O evento anual Crescer, promovido pela Igreja Católica em Campina Grande, encerrou-se na noite desta terça-feira (13) com uma mensagem de alegria e esperança proferida pelo bispo Dom Dulcênio Fontes de Matos.

O líder religioso concedeu uma coletiva de imprensa, abordando não apenas os momentos vivenciados durante o encontro, mas também ressaltando a importância da Quaresma que se inicia.

Em suas palavras, Dom Dulcênio expressou: “É um sentimento de alegria e esperança, porque a partir do momento que as famílias deixam tudo e vêm beber da fonte da palavra de Deus, naturalmente todos saem daqui abastecidos e preparados para entrar com alegria na Quaresma.

Sobre a Quaresma, Dom Dulcênio enfatizou que é um período propício para a reflexão, a penitência e a busca por uma vida mais alinhada aos princípios cristãos.

– A Quaresma é um tempo de penitência, de conversão. Não podemos deixar a graça de Deus passar e esses tempos servem para recomeçar com alegria, cheios de esperança, com confiança e se colocando nas mãos do Senhor como discípulo e discípula batizada – ressaltou.

