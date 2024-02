Secretária destaca obras do Parque Evaldo Cruz e mudanças no layout da festa, em Campina Grande

O Carnaval ainda não acabou, mas já começou a contagem regressiva para o Maior São João do Mundo 2024, em Campina Grande, que se prepara para sediar a festa de 29 de maio a 30 de junho.

Em entrevista repercutida nesta terça-feira (13), a secretária de Desenvolvimento do município, Tamela Fama, compartilhou detalhes sobre o andamento das obras do Parque Evaldo Cruz, que servirá para expandir a área da festa e as mudanças planejadas para o layout do evento. Segundo a secretária, as obras estão avançadas e dentro do cronograma previsto.

“Realizamos uma visita técnica no Parque Evaldo Cruz com a Arte Produção, a empresa realizadora do evento, e neste momento estamos focados nos bastidores. As obras estão avançadas e caminham dentro do cronograma. Eles (Art Produção) ficaram muito animados – afirmou.

A secretária destacou ainda que haverá mudanças significativas no layout da festa, proporcionando uma nova experiência para os forrozeiros.

-Teremos uma mudança significativa no layout do Maior São João do Mundo, trazendo inovações que certamente serão notadas e apreciadas por todos. Até a terceira semana de março, devemos apresentar a programação completa, com todas as atrações que farão parte deste grande evento”, assegurou. Tamela Fama.