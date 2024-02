Saiba os preços do garrafão de água mineral e gás de cozinha, em Campina Grande

O Procon de Campina Grande divulgou nesta terça-feira, 13, a pesquisa de preços da água mineral e do gás de cozinha, referente ao mês de fevereiro deste ano, realizada em 27 estabelecimentos comerciais do município.

O menor preço do garrafão de 20 litros de água mineral foi encontrado por R$ 5,00, no Rota da Água (rua da Independência, 481, São José); e do botijão de 13 quilos do gás de cozinha por R$ 83,00 no GS Gás (na avenida Senador Argemiro de Figueiredo,1.280, Sandra Cavalcanti).

A pesquisa de água mineral e gás de cozinha do Procon Municipal foi realizada no dia 05 de fevereiro com o objetivo de auxiliar o consumidor na hora da compra.

Na ocasião, dos 27 estabelecimentos visitados, 12 comercializam só a água mineral e 15 apenas o gás de cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo – GLP). De acordo com o estudo, dependendo da marca e do estabelecimento, o consumidor pode economizar até R$ 4,00 na aquisição do garrafão de água e até R$ 37,00 no botijão de gás.

Água mineral

Na pesquisa de preços da água mineral foram consideradas quatro marcas do produto, são elas: Indaiá, Savoy, Santa Vitória e Sublime. Nela, o preço do galão de 20 litros da água Indaiá custa em média R$ 14,50; e uma variação percentual de 15,38% entre o menor e o maior valor encontrado.

A mesma pode ser comprada por preços que variam de R$ 13,00 a R$ 15,00. O garrafão da marca Savoy custa R$ 6,10 (preço médio); com uma variação percentual de 50% entre o menor e o maior valor encontrado. A mesma pode ser comprada em uma faixa de preços que varia de R$ 5,00 a R$ 7,50.

Já o preço médio do garrafão da água mineral Santa Vitória é de R$ 7,70; e apresenta uma variação percentual de 14,29% entre o menor e o maior valor encontrado. A mesma pode ser comprada em uma faixa de preços que variam de R$ 7,00 a R$ 8,00. Enquanto que o preço médio do garrafão da água Sublime é de R$ 8,75; e a variação percentual entre o menor e o maior valor encontrado é de 66,67%. Com isso, o preço do garrafão varia entre R$ 6,00 e R$ 10,00.

Ainda segundo a pesquisa do Procon-CG, o menor preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha é de R$102,69 para pagamentos à vista.

Em comparação com a última pesquisa (janeiro/2024), cujo preço foi de R$ 101,36 constata-se um aumento de R$ 1,33; ou seja 1,31% aproximadamente. Mesmo assim, esse produto ainda pode ser encontrado na cidade por preços que variam de R$ 83 a R$ 120. Pesquisando o campinense pode economizar até R$ 37 na compra do gás de cozinha.

Para conferir o estudo na íntegra acesse: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2024/