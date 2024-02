Podcast: extensionista fala sobre a ecofossa

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer Queimadas, Rodolfo Travassos, falou sobre duas importantes questões relacionadas à agricultura e ao meio ambiente.

Durante sua participação, Rodolfo abordou o tema da ecofossa, uma tecnologia que visa tratar a água negra de forma sustentável.

Ele explicou que a ecofossa é construída em oito passos e apresenta uma grande vantagem: além de tratar o esgoto de forma eficiente, também gera alimento, contribuindo para a agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Para ouvir o podcast completo e se aprofundar nos temas discutidos por Rodolfo Travassos, não deixe de acessar o link disponível abaixo.