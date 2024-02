Crescer recebe Padres Marlon Múcio e Chrystian Shankar, em Campina Grande

O Encontro Nacional da Família Católica – Crescer, recebeu nesta segunda-feira, 12.02, os Padres Marlon Múcio (Taubaté-SP) e Chrystian Shankar (Divinópolis-MG), em Campina Grande-PB.

Ovacionados pelo público, que lotou o Spazzio, os padres realizaram pregação para os fiéis que acompanharam o encontro, de forma presencial, e online.

O Padre Chrystian Shankar discorreu sobre o tema “Deixe a luz de sua família brilhar”. Já o Padre Marlon Múcio, que esteve no encontro pela primeira vez, falou sobre “Perseverantes, mesmo diante do sofrimento”, onde deu seu testemunho de vida, serviço e sacerdócio. Padre Marlon Múcio é portador da Síndrome de Bron-Vialetto-Van Laere, uma doença raríssima, genética, neurodegenerativa e progressiva.

A programação desta segunda-feira contou com pregação de Moisés Rocha, Fundador da Comunidade Filhos de João Batista (Sete Lagoas – MG). A noite foi encerrada com um grande Louvor e Adoração, conduzido pelo cantor Flávio Vitor Jr.(São Paulo).

O Crescer segue até terça-feira, 13.02, no Spazzio, em Campina Grande-PB, com programação sempre das 14h às 21h e entrada gratuita. Este ano, o encontro reflete o tema “A família é a luz do mundo”.