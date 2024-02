´Confetes´ de notícias: veja o resumo desta 2ª feira no Paraibaonline

Acompanhe abaixo as notícias mais lidas nesta segunda-feira no noticiário do Paraibaonline.

Informe-me e compartilhe.

Mais 7 milhões de famílias terão que fazer atualização do CadÚnico

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/12/mais-7-milhoes-de-familias-terao-que-fazer-atualizacao-do-cadunico/

Fla adota solução caseira em trocas no futebol, mas Tite perde referências

https://paraibaonline.com.br/esportes/fla-adota-solucao-caseira-em-trocas-no-futebol-mas-tite-perde-referencias/

Brasil fora das Olimpíadas amplia série de fiascos das seleções

https://paraibaonline.com.br/esportes/brasil-fora-das-olimpiadas-amplia-serie-de-fiascos-das-selecoes/

Crueldade: Animais morrem envenenados em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/12/crueldade-animais-morrem-envenenados-em-joao-pessoa/

Carnaval de João Pessoa teve escolas de samba, tribos indígenas e clubes de frevo

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/12/carnaval-de-joao-pessoa-teve-escolas-de-samba-tribos-indigenas-e-clubes-de-frevo/

Galvão Bueno cai na folia e confessa amor pelo Salgueiro e Flamengo

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/02/12/galvao-bueno-cai-na-folia-e-confessa-amor-pelo-salgueiro-e-flamengo/

Manchetes dos principais jornais nacionais desta segunda-feira

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/12/manchetes-dos-principais-jornais-nacionais-desta-segunda-feira-3/

Atriz da Globo ‘vira onça’ no desfile das escolas de samba do Rio

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/02/12/atriz-da-globo-vira-onca-no-desfile-das-escolas-de-samba-do-rio/

Bloco carioca homenageia banda os Paralamas do Sucesso

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/12/bloco-carioca-homenageia-banda-os-paralamas-do-sucesso/

Podcast: engenheiro cita 5 dicas para perceber o excesso de água em plantas

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/12/podcast-engenheiro-cita-5-dicas-para-perceber-o-excesso-de-agua-em-plantas/

Primeira noite na Sapucaí trouxe enredos inspirados em livros

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/12/primeira-noite-na-sapucai-trouxe-enredos-inspirados-em-livros/

Morre a fundadora do grupo Magazine Luiza; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/12/morre-a-fundadora-do-grupo-magazine-luiza-saiba-detalhes/

Tradição: Frevo continua reinando no Carnaval de Olinda

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/02/12/tradicao-frevo-continua-reinando-no-carnaval-de-olinda/

Alimentos de camarote eram preparados em banheiro; leia detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/12/alimentos-de-camarote-eram-preparados-em-banheiro-leia-detalhes/

Família passa sufoco após carro pegar fogo em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/12/familia-passa-sufoco-apos-carro-pegar-fogo-em-joao-pessoa/

Homem é preso em Campina Grande após tentar matar a irmã de 79 anos

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/12/homem-e-preso-em-campina-grande-apos-tentar-matar-a-irma-de-quase-90/

Colisão provoca a morte de três pessoas no Seridó da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/12/colisao-provoca-a-morte-de-tres-pessoas-no-serido-da-paraiba/

Botafogo-PB integra lista de invictos na elite dos estaduais pelo Brasil

https://paraibaonline.com.br/esportes/botafogo-pb-integra-lista-de-invictos-na-elite-dos-estaduais-pelo-brasil/

No intervalo de uma hora, dois homens são assassinados na Grande João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/12/no-intervalo-de-uma-hora-dois-homens-sao-assassinados-na-grande-joao-pessoa/

Carro fica embaixo de ônibus em acidente em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/02/12/carro-fica-embaixo-de-onibus-em-acidente-em-joao-pessoa/

Ciência na Sapucaí: Mocidade desfila com clones de cajueiros

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/12/ciencia-na-sapucai-mocidade-desfila-com-clones-de-cajueiros/

Coordenadora destaca projeto que ajuda mães de filhos com deficiência em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/12/coordenadora-destaca-projeto-que-ajuda-maes-de-filhos-com-deficiencia-em-campina-grande/

Veja também:

Pausa na folia: rapidinho, veja o que foi destaque neste domingo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/02/12/pausa-na-folia-rapidinho-veja-o-que-foi-destaque-neste-domingo/

Giro: em 3 minutos você se atualiza sobre o que rola pelo Brasil

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/02/12/giro-em-3-minutos-voce-se-atualiza-sobre-o-que-rola-pelo-brasil/