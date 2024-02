As condições de tempo permanecem favoráveis à ocorrência de chuvas isoladas sobre o estado da Paraiba. No dia de hoje, a nebulosidade deverá se manter variável com eventos de chuva ocasionais entre o Litoral e o Agreste, e com tendência de intensificação no período noturno na faixa litorânea. Nas demais áreas, há possibilidade de chuvas isoladas no final do período.

* Aesa