Podcast: engenheiro cita 5 dicas para perceber o excesso de água em plantas

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros revelou cinco sinais indicativos de excesso de água nas plantas e no solo.

É crucial que os agricultores estejam atentos aos sinais que as plantas e o solo podem oferecer, pois eles são indicadores essenciais para entender se há excesso de água.

Segundo o engenheiro, o primeiro sinal a ser observado é o aparecimento de cogumelos, que indicam um ambiente excessivamente úmido.

Outro indicador mencionado pelo engenheiro agrônomo é a presença de minhocas em fuga. Quando as minhocas tentam escapar do solo, isso pode ser um sinal de que o solo está saturado de água.

Não deixe de ouvir o podcast para aprender todos os sinais.