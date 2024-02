Coordenadora destaca projeto que ajuda mães de filhos com deficiência em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do projeto “Colo para Mãe”, da Secretaria de Assistência Social, está oferecendo suporte às mães de pessoas com deficiência. Este programa viabiliza serviços, cursos e apoio psicológico a mulheres que enfrentam desafios ao cuidar de seus filhos com deficiência.

A Coordenadora do projeto, Edna Silva, compartilhou sua visão sobre a iniciativa durante uma entrevista ao Jornal Integração, da Campina FM, nesta segunda-feira (12).

– Eu tenho muito orgulho de falar do Colo para Mãe porque é o único programa no Brasil, efetivamente ativo, que cuida de quem cuida, que cuida das mães das pessoas com deficiência, mulheres que têm essa sobrecarga”, afirmou Silva.

Ainda conforme Edna, o projeto surgiu de uma demanda real. “Essa necessidade veio da busca das mães pedindo socorro. Tem muitas mães invisibilizadas, com depressão, com tendências suicidas, e a partir daí construímos esse projeto”.

O projeto oferece apoio psicológico para ajudar as mães a enfrentar os desafios emocionais não apenas reconhecendo a sobrecarga enfrentada por elas, mas também trabalhando para prevenir casos de depressão e tendências suicidas que frequentemente são consequências dessa sobrecarga. “É o peso da solidão, é a sobrecarga da responsabilidade, a dor do diagnóstico, a culpa porque muitas pessoas criam o preconceito e essas mães não tem apoio nem da família”, apontou.

A coordenadora explicou ainda que cerca de mil e novecentas famílias são impactadas pelo programa e que as mães tem acesso no Centro Dia, localizado no bairro Universitário, a serviços como aromaterapia, massagens e cursos de artesanato. Além disso, elas também dispõe de um local e uma equipe para ficar com os seus filhos enquanto realizam as suas capacitações e tratamentos.