Desde o último sábado, 10, turistas e moradores de Campina Grande têm desfrutado de uma experiência completa na Vila do Artesão, graças à iniciativa da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE). Além de explorar o rico artesanato local, os visitantes têm a oportunidade de saborear a deliciosa culinária nordestina na praça de alimentação do local, durante o Carnaval da Paz.

A Vila do Artesão é um ponto de referência para aqueles que buscam experiências autênticas e memoráveis. Com uma variedade de produtos artesanais, desde rendas delicadas até objetos de madeira, os artesãos locais demonstram sua habilidade e dedicação em cada peça produzida.

“A oferta de transporte gratuito e a oportunidade de desfrutar da culinária nordestina na praça de alimentação têm sido um grande atrativo para os visitantes”, diz Emerson Cabral, presidente da AMDE. “É uma maneira maravilhosa de mergulhar na cultura local e experimentar novos sabores. As vans estarão disponíveis até a próxima terça-feira, 13”.

Além disso, os turistas recebem pulseiras promocionais no estande da AMDE, montado no evento da Consciência Cristã, durante o Carnaval da Paz, no Parque do Povo. Essas pulseiras concedem acesso gratuito às vans e descontos nos chalés da Vila do Artesão.

Cabral destaca a importância da iniciativa para promover o turismo local e valorizar a cultura da região. “Estamos comprometidos em tornar a Vila do Artesão um destino acessível e atrativo para todos”, afirma. “É gratificante ver os turistas e moradores desfrutando de tudo o que nossa cidade tem a oferecer durante o Carnaval da Paz.”

Com transporte gratuito, artesanato único e culinária autêntica, a Vila do Artesão se destaca como um local imperdível para quem visita Campina Grande durante o Carnaval da Paz.