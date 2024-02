Sábado é marcado por acolhida da imagem da padroeira da Diocese de Campina Grande

O segundo dia do Encontro Nacional da Família Católica – Crescer – foi marcado pela acolhida da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Diocese de Campina Grande.

A imagem está percorrendo todas as paróquias da Diocese de Campina Grande em razão do Ano Jubilar de 75 anos da Diocese e neste sábado, a peregrinação chegou ao Crescer. O evento ainda contou com pregações, adoração e louvores.

As pregações foram conduzidas pela fundadora do Movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ângela Abdo, que falou sobre “O poder da oração de uma mãe” e pelas Irmãs Edwiges Maria e Maria Amábilis, do Instituto Hesed, de Fortaleza (CE), com a pregação “Famílias – levantai-vos do vosso abatimento”.

A programação ainda seguiu com show de Victor Gamboa, Lívian Farias, Camila Holanda, Jefferson Valença, Andrea Gama e Luceana Ribeiro.

]A noite foi encerrada com adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida por Gustavo Lucena, Moderador da Comunidade de São Pio X, pelo Diácono Anderson Ramalho, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e pela irmã Edwiges Maria, do Instituto Hesed.

O Crescer segue até terça-feira, 13.02, no Spazzio, em Campina Grande-PB, com programação sempre das 14h às 21h e entrada gratuita.